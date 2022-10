Svědík chtěl nechat Nguyena odpočinout, ale po vyloučení Borka musel do branky. Čtyřikrát inkasoval

„Druhý inkasovaný gól těsně před pauzou pak přinesl do hlav našich hráčů zřejmě zlom. Byli jsme v deseti, měli jsme utkání s Nice v nohách, a ještě jsme měli dohánět dvoubrankové manko. Všechno bylo tentokrát špatně, avšak podotýkám, že naší vinou," zdůraznil.

Připustil, že jeho tým nyní prožívá nelehké období. „Je to těžké pro naše brankáře, ale i hráče v poli. Nechci hned hodnotit, zda se Nguyen dopustil při trestném kopu chyby. Nebylo pro něj lehké jít z ničeho nic nerozcvičený do brány. Bohužel nyní prožíváme nešťastné období, kdy skoro každá střela na naši branku skončí v síti," posteskl si Svědík.

Svědík nechtěl předjímat, který gólman půjde do branky Slovácka ve čtvrtek ve Francii v dalším zápase Konferenční ligy proti Nice. „Máme ještě nějaký čas, abychom si srovnali myšlenky a domluvili se, jaká cesta pro nás bude nejlepší. Budu o tom mluvit s trenérem brankářů Lubošem Přibylem. Věřím, že společně zvolíme takové řešení, aby nám to v Nice fungovalo na hřišti co nejlíp," přemítal.