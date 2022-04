RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Mandousova chyba proti Feyenoordu? Ocenil bych, že se nesesypal

Někdo mohl mít o Slavii třeba strach, když doma rychle inkasovala, ale tým Jindry Trpišovského se zvedl, využil chyby soupeře a vyrovnal. Tempo do přestávky bylo neuvěřitelné. Možná až na druhou půli čtvrtečního utkání měly všechny čtyři souboje s Feyenoordem obrovskou dynamiku a musely bavit. S blížícím se koncem bylo jasné, že to bude za stavu 1:1 zápas o jedné chybě. Udělala ji Slavia a soupeř toho dokonale využil.

Vlna kritiky se valí na gólmana Mandouse. Ano, stalo se, ale fotbal je o chybách. A on se v těžké chvíli nesesypal, dál šla přes něj třeba i riskantní hra. Chytil nějaké další šance. Po zápase vzal porážku na sebe, podle mého zbytečně až moc. Chyby přece udělá každý. Jednou ji udělá Mendy v brance Chelsea, v Rotterdamu si vyčítal jeden z gólů brankář Slavie Kolář a teď prostě zaváhal Mandous. Slyšel jsem, že by mohl být problém v tom, že Slavia nemá jasnou brankářskou jedničku. Já si myslím, že to mají nastavené ve Slavii správně a při té porci zápasů Jindra Trpišovský gólmany střídá.

Kdo se mi hodně líbil, to byl rozhodčí. Už jsem si ho všiml v době, kdy řídil utkání Ligy mistrů. Někdo říká, že vypadá trochu jako pohádkový Mrakomor, ale klobouk dolů, jak ten zápas v Edenu zvládl. A to, že šel utěšit gólmana Slavie, bylo parádní gesto. Patří to příběhů toho skvělého zápasu a opakuji, bylo fajn, že to udělal.

Kiks brankáře Aleše Mandouse. Nedoplácí Slavia na střídání brankářů?Video : Sport.cz

Řeč byla i o strkanici mezi Traorém a Talovjerovem. Nedělal bych z toho senzaci, emoce k utkání prostě patří a třeba před Traorém klobouk dolů. Vůbec bych řekl, že hráči tmavé pleti, které Slavia má, jsou vzorem pro fotbalisty z ciziny, kteří by v české lize měli hrát. Olayinka je kapitánem, Traoré oporou, Sor je ještě na začátku té cesty, ale myslím, že kabina Slavie je soudržná a není tam problém. Talovjerov je horkokrevný Ukrajinec, musíte vnímat i to, co se děje v jeho zemi. Každý ze slávistů chtěl vyhrát, něco se zápasem udělat, emoce u toho mohou být.

Slavia tak sice skončila v pohárové Evropě, vydala se na maximum, hráči zápasy odjezdili. Ale směrem k české lize o ni nemám strach. Má hráče, co se třeba nevešli na soupisku pro Konferenční ligu, vrátí se jí i marodi, kádr má široký. Takže věřím, že to na domácí půdě všechno bez problémů zvládne.

Zklamaný Jindřich Trpišovský. Dali jsme do toho všechno, ale ve druhé půli to nestačiloVideo : Sport.cz