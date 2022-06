RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Otevřená partie proti Španělsku? Rozebrali by nás do posledního šroubku

Portugalci hrají tak, že soupeře nechají přijít a pak udeří. Kluci se s tím popasovali se ctí, propadák to určitě nebyl. Jasně, první poločas se nepovedl levé straně, ale to se prostě stane. I my jsme měli možnost dát v každém z těch utkání gól, ale v tom je právě rozdíl. Oni nekompromisně skórují, my jsme šance nedali. Ale v obou případech jsme si dát branku zasloužili. Lidé chtějí vidět, že s takovými soupeři budeme hrát vyrovnanou partii i v poli, ale za mě trenér Šilhavý prostě ušil týmovou taktiku na míru.

Do hodnocení jednotlivců se moc pouštět nechci, někomu se zápasy povedly lépe, někomu méně. U jednoho jména se však chci zastavit. Hodně kritiky schytal Adam Hložek. Nechci ho omlouvat, koupil ho Leverkusen jako hotového hráče, i on sám ví, že by měl být výraznější. Jen bych rád všem připomněl, že toho kolem něj bylo v poslední době opravdu hodně.

Co se týče dění v ligových klubech, Slavia už začala přípravu a ohlásila řadu změn. Získala Santose, který s Plzní vybojoval titul a pak zamířil do Edenu. V tomhle případě rozhodly podle mého finance. Každopádně je to od Slavie skvělý tah, pro Plzeň je to ztráta. Santos je hráč, který jde využít na více pozicích. Stejně jako Jurečka, o jehož přestupu už jsme se dříve bavili, je to hráč pro základní sestavu. Z klubu naopak odchází Kúdela. V pětatřiceti letech bere angažmá za odměnu. Je to exotika a uvidíme, jak dlouho tam vydrží.

Plzeň ohlásila příchod útočníka Klimenta, který by měl nahradit na hrotu Beauguela. Ve Slovácku se nastartoval, pak to ale v Polsku nebylo z jeho strany nic moc, takže uvidíme, jaký směr to nabere ve Viktorce. V souvislosti s mistrem se mluvilo i o střelci Pekhartovi. Obě strany se rozešly kromě jiného v otázce finančních možností. Plzeň nemá investora a pan Šádek zkrátka musí pracovat s tím, co momentálně má. Ostatně finančně vyskakovat si v podmínkách, kdy rostou ceny prakticky všeho, nebude nejspíš většina klubů. Myslím, že se hodně ukážou charaktery hráčů.

Co se týče Sparty, fanoušky zaujala informace, že k Tomáši Rosickému přijde do vedení Tomáš Sivok. Za mě je to skvělý tah. Tomáš je férový kluk, Spartu má v srdci, má hodně zkušeností. V mých očích Letenským pomůže. Strategie začleňování bývalých hráčů do práce pro klub se mi líbí a uvítal bych ji v ještě větším rozsahu. V tom je obrovské plus Plzně, kde skončil pan Psotka a tu funkci převezme Dan Kolář. U áčka jsou asistenty Horváth, Bakoš, Kozáčik, u mládeže je Pavel Fořt a další. To je za mě jednoznačně správný směr, kterým Viktorka jde, jen tak dál.