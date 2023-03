GLOSA: Plzeň ztratila své zbraně i štěstí. Situace s Bílkem je nejasná

Na světě je krize a propad na třetí místo s pětibodovým odstupem na Slavii i Spartu. Matematicky Plzeň stále ve hře o titul samozřejmě je, do konce zbývá s nadstavbou ještě jedenáct kol. Na trávníku jsou však pražská S aktuálně daleko před ní. Názor na rozdíl oproti Slavii si mohli všichni udělat minulý víkend v Edenu. Sparta je pak v laufu, oplývá energií, sebevědomím a co je nedůležitější – vyhrává.

Naopak šance jsou. S Olomoucí byla Plzeň jasně lepší, proti Klokanům odehrála v úvodním dějství možná nejlepší poločas na jaře. Po změně stran pak pálili tutovky Adam Vlkanova nebo Matěj Vydra. Kanonýr Tomáš Chorý razítkoval tyče a troufám si říct, že ještě na podzim by v každém ze zmíněných duelů minimálně jednou skóroval. „Stojí to za prd, máme na sobě deku. Jindy prostě i z ho*na dáte gól, teď trefujeme tyčky a gólmany," glosoval v neděli trefně Vydra.

Recept je asi jediný – do šancí se stále dostávat a „ono to přijde". Často parodovaný výrok ze seriálu Okresní přebor „čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme" si mohou v kabině vytesat do zdi. Plzeň se může chytnout jediným zápasem, podobně jako na podzim Sparta, kdy po debaklu v derby vyhrála právě ve Štruncových sadech.

Do té doby bude samozřejmě stále více vyvstávat otázka, jak řešit budoucnost Michala Bílka. Přiznám se, jasný názor nemám, rozumných argumentů je na obou pólech hodně. Tým by potřeboval rychlý impuls, jaký nový kouč rozhodně může přinést. V momentě, kdy by na Viktorii v tabulce výrazně tlačily další týmy, by asi nebylo o čem a nejideálnější by bylo kouče, jemuž v létě končí smlouva, odvolat. Nebojovat příští ročník o základní skupinu evropských pohárů by bylo tristní nejen ze sportovního pohledu.