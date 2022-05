RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Před Plzní smekám! Jestli jsem ji kritikou namotivoval, jsem za to jedině rád

Samozřejmě jsem vnímal reakce plzeňských hráčů. Tomáš Chorý si rýpl, jestli vím, že je Viktorka mistrem. Já jsem s Tomášem hrál ještě v Olomouci, takže se známe dlouho. Už tehdy jsme se občas štengrovali a zůstalo nám to dodneška. Teď jsem pro změnu Plzni tolik nevěřil a on to dal po zápase v emoci najevo. Jestli jsem byl třeba i pro něj motivací, jsem rád. I kritika může dobře nakopnout.

Musím smeknout před tím, co trenéři Michal Bílek s Pavlem Horváthem dokázali. Ušili pro tým herní styl, který mu seděl a dovedl ho na vrchol. Občas to Plzeň za výkony schytala, hrála, jak hrála, ale teď slaví. A znovu říkám, zaslouženě. Asi to vnímali tak, že jsem jim křivdil, ale byl to prostě můj názor. Já jsem s tím, že titul Plzeň získá, nepočítal a mýlil jsem se. Rád to přiznám.

Co zaznělo od plzeňského útočníka Chorého „Jsme první, tak ať to hlavně ví pan Rajnoch, díky!“

Pořád si ale stojím za tím, že mě mrzí, když nejlepší hráči, nyní už mistrovského týmu, nejsou k dispozici pro národní tým. Na tom nic měnit nehodlám. Ale i s Milanem Havlem jsme si to v klidu odkomunikovali a já se mu veřejně omluvil. A Plzeň má řadu osobností, jako jsou třeba Staněk, Hejda, Kalvach a další. Ty doplňují cizinci – Beauguel nebo Mosquera. Trenéři všechno sladili a teď mohou slavit.

„Šampaňské? Dnes jen pivo!“ sliboval Jean-David Beauguel.Video : O2 TV Sport

Myslel jsem si, že nakonec bude mistrem Slavia. Ta v ligové nadstavbě ztrácela body, tahle část ligy se jí nepovedla. Určitě si ale titul neprohrála jen porážkou s Hradcem Králové. Trpišovského týmu paradoxně podle mě ublížil konec v pohárové Evropě. Dostihl ho takový týmový syndrom vyhoření po fyzicky i psychicky náročné sezoně.

Tým byl zvyklý na velké porce zápasů a najednou to vše opadlo a bylo více volna. Dolehla únava, která se celou sezonu kumulovala, a i v kompletním složení tým najednou nepředváděl optimální výkony, chyběla mu energie, emoce a vůle se o to víc poprat, i když vím, že se snažil na maximum. Kdyby se nehrála nadstavba, titul by se slavil v Edenu, ale to teď nemá cenu řešit a na kdyby se nehraje. Za mě je letos nadstavba velmi zajímavá, a to i ve skupině o udržení.

Tak jsme první no a co! Plzeňští fotbalisté si noční oslavy užili i s fanoušky.Video : Robert Neumann, Sport.cz

Plzeň se dokázala vyždímat na maximum, hráči se obětovali pro tým, a proto teď mohou slavit. A o tom je sport. Proto je tak krásný. Všichni někoho tipují na titul a nakonec vyhraje tým, který zpočátku vypadá, že nemá šanci. Rýpanec od Tomáše Chorého beru jako úsměvnou historku ve chvíli plné adrenalinu a emocí a Plzni gratuluju!