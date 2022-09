RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Před Ronaldem smekám. Ve Švýcarsku bych hrál vabank a útočně

Češi viděli v sobotu večer rozdíl v technice i individualitách. Portugalci ukázali, že jsou jinde, což ale může být motivační, ukázali, na čem máme do budoucna pracovat a v čem se zlepšovat. Je jasné, že do úterý, kdy hrajeme ve Švýcarsku, se naše forma neotočí, ale zápas může vypadat jinak než ten proti Portugalsku.

Hodně se řešil výkon Cristiana Ronalda, ten prožívá v Manchesteru United taky složitější období a nejspíš to na něm bylo vidět. Ale za sebe říkám, klobouk dolů, že ve svém věku jede na takový zápas. Navíc dostal od Vaclíka ránu, ale vzal to v pohodě a zaslouží si obecně obrovský respekt. Je to jeden ze dvou nejlepších hráčů současné éry, a i kdyby přijel na vozejku, to myslím samozřejmě v nadsázce, tak je to pořád Cristiano Ronaldo. A kluci se od něj mohou učit, sledovat, jak během utkání pracuje. To je velká škola.

Česká sestava mě zaskočila. Na hřišti bych dal příležitost spíš hráčům, kterým se v klubech daří. Mluvím o klucích z Plzně, nebál bych se dát příležitost Standovi Teclovi. Chápu trenéra Šilhavého, že má nějakou svoji kostru týmu, rozhodl se pro ni a určitě mu to nevyčítám, protože on je koučem a má za sestavu i výsledek odpovědnost, jen bych to prostě řešil jinak. Sebevědomý hráč, kterému se v klubu daří, za mě může podat lepší výkon.

Stejně tak jak třeba myslet na budoucnost. Proto jsem nečekal, že se v nominaci objeví Ondra Kúdela. Toho mám rád, ale nevím, zda není třeba už myslet na budoucnost a zapracovávat do národního týmu hráče, kteří mohou reprezentaci v budoucnu táhnout.

Proč se nedala větší šance plzeňským klukům, kteří hrají Ligu mistrů, v lize porazili Slavii? Je tam Kalvach, Hejda, Pernica, Havel. Plzeň je prostě v topu a sám bych toho zkusil využít. Je to jen můj názor, sestavu bych postavil jinak. Ona to není otázka prohry, spíš způsobu, jak se prohrálo. Když dostaneme soupeře pod tlak, nedáme šance, ale lidi budou tleskat, tak bych vzal i prohru 0:5. Takhle jsme prohráli 0:4 a cítím tam určitou pachuť.

Teď jedeme do Švýcarska a já si přeju, aby hráli kluci, co se jim daří a budou odvážní. Musíme hrát vabank. Ale proč ne? Co se může stát? No tak spadneme z elitní skupiny Ligy národů do béčka, které je taky kvalitní. Chtěl bych, abychom hráli ofenzivně, tak, aby to všechny bavilo. Věřím, že kluci budou hladovější a uvidíme, jak to dopadne. Obrana je základ, z té se musí vycházet, ale dopředu určitě máme kvalitu a nebál bych se ji ukázat.

A o víkendu už nás zase čeká česká liga. Jsem už teď zvědavý, jak to kdo po reprezentační pauze nakopne. Zda si Plzeň a hlavně Slovácko odpočinuly. Určitě si nenechte ujít, jak se s tou situací týmy poperou. Bude se na co dívat.