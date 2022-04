RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Problém Sparty: Rozdělení pravomocí, od majitele po uklízečky

Fotbalová Sparta se na Hané odstřelila z boje o mistrovský titul. O ten budou hrát už jen Slavia s Plzní, nevím, co by se muselo stát, aby to bylo jinak. Z pohledu Sparty je alarmující, že je to další sezona v řadě, kdy nedosáhla na cíle, které měla. Na Letné to musí řešit. Musí se to tam pročistit, ale zrovna odchod Tomáše Rosického nevidím jako řešení. Spíš jde o rozdělení pravomocí, od majitele po uklízečky.

Foto: Sport.cz s využitím ČTK/Luděk Peřina Zklamaní fotbalisté Sparty (zleva) Adam Hložek a Tomáš Wiesner po porážce v Olomouci.Foto : Sport.cz s využitím ČTK/Luděk Peřina

Článek Vrbův tým vyhrál šest zápasů v řadě a najednou se začalo mluvit i o návratu Sparty do boje o titul. Předvedla, že nějakou kvalitu má. Ale v Olomouci ukázala, že na Slavii s Plzní prostě zatím nestačí. Její hra byla stereotypní, pomalá. Sigma ukázala, že se stačí připravit na pár věcí, hrát rychle, důrazně, náročně a Sparta je k poražení. V utkání dominovali hráči Sigmy jako Hubník, Breite či Chvátal. Sparta by při podmínkách, jaké má, měla být určitě ve svém snažení dál. Jako jeden z mála kladů bych bral to, že naskočil mladý Vydra. Ozývají se hlasy, že by po třech letech měl skončit ve funkci sportovního ředitele Sparty Tomáš Rosický. Já si myslím, že to na Letné není o něm. Měl nějakou vizi, snaží se klub nastartovat. Spíš by se měli v klubu podívat, jak vše funguje ve Slavii, nebo třeba v daleko skromnějších podmínkách na Slovácku. Jak tam vypadá struktura klubu. Podívejte se na Slavii, která jede. Hráčů má na dvě kvalitní jedenáctky, bojuje o titul a trenér Trpišovský klidně zažertuje o tom, že postavil svého nadřízeného. Klub musí táhnout za jeden provaz a za mě to tak na Spartě úplně není. FORTUNA:LIGA Vrba: Obrovské rozčarování, o titul už nehrajeme! Nejdůležitější teď bude finále poháru Omlouvat špatné výsledky klíčových zápasů tím, že byla řada hráčů zraněná, nejde. V zimě se Sparta rozhodla neposilovat, byla to volba vedení. Teď už to nejde vrátit. Klub musí reagovat v letní pauze, ale musí přijít hráči, kteří chtějí pracovat a zlepšovat se, ne fotbalisté za zenitem nebo neodolní. Právě tohle vidím jako úkol pro Tomáše Rosického. A také by mělo být vidět víc propojení áčka s rezervou. Tu má Sparta ve druhé lize, takže když Karabec tolik nehraje v nejvyšší soutěži, tak má kopat za béčko. Pak to totiž dopadne tak, že nastoupí v lize a je na něm vidět nerozehranost. Před Spartou je ještě finále poháru, má šanci získat trofej, ale hraje na Slovácku, které se na tuhle bitvu moc těší. A naposledy Vrbův tým v lize doma přejelo, takže Spartu čeká hodně těžký zápas. Je to pro ni obrovský zdvižený prst, protože Slovácko bude skvěle připravené. Pohárové finále 4. května bude stát opravdu za to. FORTUNA:LIGA Nadstavba fotbalové ligy začne v sobotu, kdy budou největší šlágry?

