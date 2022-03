RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Šilhavý měl ve Švédsku víc riskovat, radši bych prohrál 0:3, ale měl víc šancí

Asi se dalo čekat, jak zápas ve Švédsku bude vypadat. Věděli jsme, jakým stylem soupeř hraje, s čím na nás na krásném, vyprodaném stadionu vyrukuje. Švédové nedostávají doma moc branek, nedali jim je ani Španělé. Měli jsme jim to zkusit ale víc znepříjemnit, zatlačit na ně, i když nám chyběl nejlepší útočník Schick a byla tam i řada dalších absencí. Pod tlakem by třeba udělal soupeř chyby, nemá přece v týmu roboty. Po boji je každý generál, ale za sebe říkám, že bych více riskoval, hrál odvážněji. Třeba by se zápas taky prohrál, ale měli bychom víc šancí. Dal do hry Lingra, Sýkoru, místo toho jsme se přizpůsobili Švédům.

Není to tak dávno, co reprezentace ukázala svůj potenciál. I na klubové scéně české týmy jako Slavia dokážou vytáhnout něco překvapivého. To mi v případě utkání ve Švédsku chybělo. Radost mi udělaly aspoň další reprezentační výběry. Jednadvacítka vyhrála v Albánii, velký respekt si získala devatenáctka vítězstvím ve Francii. To je určitě skvělý signál, že mladí čeští fotbalisté mají kvalitu. Trenér Holoubek ukazuje, že je to člověk na správném místě a český fotbal má budoucnost.

Proč neplatil Kuchtův gól? Václav Němeček a Matěj Chaluš rozebírají sporný moment v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

V souvislosti s neúčastí týmu na mistrovství světa se začalo mluvit o možné výměně trenéra Šilhavého. Já bych to striktně na nutnost změny na lavičce národního týmu neviděl, mohl by pokračovat. Jen bych si přál, aby to i ze strany trenéra mělo do budoucna větší grády. Jsem zvědavý už na úterní zápas ve Walesu, kde doufám dostanou šanci kluci, co toho tolik neodehráli. Bude to pro ně šance se ukázat, že se takového zápasu nebojí.

Bývalý fotbalový reprezentant Václav Němeček v Přímáku o trenéru Haškovi: Ivan je dobrý typ na trenéra nároďákuVideo : Sport.cz

Fanoušci se pomalu mohou těšit taky na ligový šlágr Plzně se Slavií, který se hraje v neděli. Za sebe říkám, že jsem zvědavý, kdo dostane důvěru ho řídit. Asi bych se nebál znovu sáhnout po rozhodčím z ciziny. Naposledy při derby sudí Marciniak ukázal, že je to správná cesta. Viděl jsem ho pak i při jednom utkání Ligy mistrů a byl opět skvělý. Mohlo by to fungovat tak, že by čeští sudí jezdili pískat zase zápasy do Polska...

Na podzim byl zápas v Edenu vyhecovaný, byly tam tři červené karty pro Plzeň. Viktorka se od té doby hodně konsolidovala a čekám, že to od ní doma bude úplně jiné představení. Mělo by to být klidnější, i když je ve hře hodně a Slavia ví, že kdyby nebodovala, mohlo by to pro ni znamenat problém. Tady se ale těším, co na zápas vymyslí trenér Slavie Trpišovský. Ten se mi v tomhle směru moc líbí, nebojí se riskovat.

I když po reprezentační pauze se asi dá čekat, že začátek utkání bude opatrnější, bude oťukávací, Slavia měla pryč hodně hráčů. Věřím ale, že se zápas rychle rozjede a bude gradovat. Fanoušci se mají na co těšit. A nejen v Plzni, hraje třeba i Sparta s Ostravou, což bývají tradičně zajímavá a vyhecovaná utkání. Uvidíme, zda Sparta potvrdí formu ze zápasu v Mladé Boleslavi. Bude to super víkend, atraktivní zápasy jsou tou nejlepší možnou pozvánkou do hlediště, přijďte fandit.