RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia bez Evropy? To by byl prů..r, nečekejme, že doma vyhraje o tři góly

Nejlépe rozehrané to má před odvetami Slovácko. Potvrdilo, že má kvalitu a moc to přeji nejen klukům, ale i celému regionu. Opatrnost je ale na místě. Nechci říct, že to AIK podcenil, Slovácko hrálo skvěle, ale doma podá švédský soupeř jistě lepší výkon. Martin Svědík ale tým výborně připravil a nejspíš je škoda, že nastřílených gólů nebylo ještě víc.

Teď přepne Slovácko na ligu. Zkušení kluci Kadlec, Petržela, Trávník, Havlík, nebo třeba Kalabiška srovnají tým, aby to všechno ustál. Pro mladé je to obrovská šance se ukázat. A ti zkušení? Kadlec je odchovanec klubu, Milan Petržela se odrazil ze Slovácka do velkého fotbalu. Znám Milana, je to úžasný kluk. Tihle hráči, to jsou prostě legendy.

Foto: fcslovacko.cz Rekordman Milan Petržela...Foto : fcslovacko.cz

Někoho může napadnout, zda by třeba Petržela neměl hrát ještě v Plzni. Ale já říkám, že každý má svůj příběh. On byl v Plzni u největších úspěchů a kdo ví, jak by to bylo, kdyby zůstal. Návrat domů ho nakopl a teď si užívá fantastickou jízdu se Slováckem.

Plzeň půjde do odvety s bezbrankovou remízou. Před odvetou s Karabachem si odložila ligový zápas a já tvrdím, že tyhle odklady nemám rád. Před rokem se to Slavii nevyplatilo. Viktorka má široký kádr, myslím, že by ligu s Brnem zvládla. Zbrojovka sice vstoupila do ligy skvěle, chápu, že proti Karabachu půjde o obrovské peníze, ale za mě prostě měla Plzeň hrát. Mám strach, že se jí to může vymstít. Hráči vypadnou z rytmu, nemusí to nakonec být výhoda.

Karabach je velmi kvalitní, je schopný dát gól venku. Ostatně v prvním utkání podržel Plzeň skvělý brankář Staněk. Uvidíme, jak si Michal Bílek poradí s absencí Hejdy, to byl pilíř defenzivy. Ale klub prozíravě koupil Jemelku a myslím, že vedení nebude litovat toho, že nakonec utratilo za hráče asi víc peněz, než původně chtělo. Přeju Plzni, aby odvetu zvládla, a pohádka pod trenérem Michalem Bílkem pokračovala.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK V souboji o míč (zleva) Milan Rundič z Čenstochové a Petr Ševčík ze Slavie.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Nejhůře dopadla v prvních zápasech Slavia. Jindřich Trpišovský a jeho trenérský tým si uvědomoval, jak těžký soupeř na jeho celek čeká. Raków ukázal, že je hodně silný. Má skvělého trenéra, který je obrovskou osobností, v klubu vládne pevnou rukou a Raków šlape jako hodinky. Slavia naopak hrála pomalu a komplikovaně, i trenér Trpišovský říkal, že tým měl hru zjednodušit, dávat balon nahoru a tam se o něj poprat.

Prohra 1:2 dává šance do odvety, ale nečekám, že by Slavia vyhrála doma 3:0, že by Raków přejela. Kvalita na straně Pražanů je, měli by to zvládnout. Pokud by se totiž v Edenu nehrály evropské poháry, byl by to průser. Jsem na Slavii zvědavý. Plzeň už má z pohledu pohárů splněno, Liga mistrů a další miliony mohou být extra bonusem. A pro Slovácko je už tohle všechno takový bonus za práci, co tam všichni odvádějí. Uvidíme, co odvety, držme každopádně všem českým týmům palce.