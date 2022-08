Radost z výhry nad Slavií? Kdepak. Trenér Rakówa zuřil, tepal do sudích i do UEFA

Čenstochová (od našeho zpravodaje) - Během zápasu se Slavií byl kouč Rakówa Marek Papszun k nezastavení. Pořád se pohyboval, gestikuloval, psal si poznámky, debatoval, křičel na hráče, na rozhodčí, zkrátka na všechny okolo. Byl to velký kontrast oproti majiteli klubu z Čenstochové Michalu Swierczewskému, jenž klidně a s neustále nasazenými slunečními brýlemi pozoroval, co se na hřišti děje.

Papszun po vítězném utkání nakráčel do tiskového sálu a spustil salvu výtek. „Na svůj tým můžu být hrdý, zejména kvůli skandálnímu výkonu rozhodčích," překvapil začátkem svého hodnocení muž, který z lavičky už šest let řídí rozmach Rakówa.

Už ale neřekl, co se mu nelíbilo. Jedním z oněch momentů měla být hra rukou Ivana Schranze v pokutovém území. S rozhodčím se o tom nebavil. „Je lepší, když se ke mně nepřiblíží," hovořil dál v jízlivém tónu.

Opřel se i do UEFA, pod jejíž hlavičkou se evropské pohárové soutěže hrají. Polští novináři se totiž zeptali Papszuna, co soudí o tom, že v předkolech Konferenční ligy není videorozhodčí. „To je pro mě nepochopitelné. Delegát UEFA řeší malichernosti. Nelíbí se mu, když je vchod někam o dvacet centimetrů užší. Ale VAR tu není. Vždyť je to absurdní," hřímal osmačtyřicetiletý kouč.