RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia věří, že našla druhého Simu. Pozor na to, kde skončí Chytil

Týmy vyrážejí na soustředění do ciziny. Sparta už před cestou do Španělska rozhodla, kdo zůstane doma. Jsou tam jména, která jsem čekal. Nejede Michal Sáček, který by byl podle mého platný pro devadesát procent dalších klubů v lize. Asi přišel čas, aby zkusil něco jiného než angažmá na Letné. Ve Spartě vlastně alternoval na více pozicích, měl to složité. Možná mu chyběla i větší drzost a sebevědomí. Ale je to poctivý hráč a jinde se mu to určitě vrátí.

Necestuje ani Lukáš Juliš. To je dobrý útočník, ale trápí ho zranění. I on se tak trochu točí v začarovaném kruhu, kdy odejde na hostování a v jiném klubu se mu daří. Pak se vrátí do Sparty a přijde zranění, které ho zabrzdí. Měl by to rozseknout. Takový Liberec, nebo třeba Sigma, by byly kluby pro něj.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Juliš ze Sparty Praha.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Samostatnou kapitolou je brankář Nita. Na Spartě odvedl kus práce, zůstává tam stále, i když je mimo kádr a nedostává šanci. Vypadá to divně, zasloužil by si, aby chytal. Nevidím dovnitř klubu. Ale asi plní podmínky smlouvy, které nejsou špatné, třeba si to prostě na Letné chce odsedět. Trenéři prostě dali přednost někomu jinému, ale celkově je to škoda, když takový hráč sedí, ale jak říkám přesně nevím, co se stalo a jak je to nastavené.

Slavii čeká Portugalsko. Líbí se mi, že přivedla z Boleslavi Pecha, jen musíme počkat, jak to bude s jeho zraněním. Je to ale pravý obránce, v kterém vidím obrovský potenciál. Jeho příchod mi dává logiku. Z Táborska přišel mladý křídelník Sy. Asi to nebude hned na základ, ale Slavia si určitě tajně přeje, aby se z něj stal druhý Sima, který do Edenu taky přišel z Táborska. Hráčů má každopádně trenér Trpišovský hodně a jsem zvědavý, jak to bude, až se bude kádr redukovat.

Tak trochu v tichosti se drží Plzeň. V poslední době je to pro Viktorku příznačné. Bílkův tým se připravuje na obhajobu titulu a uvidíme, zda nějak zareaguje na zranění Klimenta a bude hledat posilu do útoku. Před týdnem jsem se mýlil, když jsem v nadsázce říkal, že se olomoucký Chytil léči z nemoci v pendolinu a míří do Prahy. Tak teď v tomhle tónu budu pokračovat a řeknu, že dojet se dá klidně až do Chebu. Tak uvidíme, kde nakonec skončí...

Já osobně se s dalšími experty a komentátory z O2 chystáme na seminář rozhodčích, abychom viděli a slyšeli, jak to bude s nastavením trendů směrem k jarní části ligy. Za sebe jsem zvědavý, jak to bude třeba s nastavením. Na mistrovství světa v Kataru bylo těch nastavených minut daleko víc, než je tady zvykem. Přišlo mi to spravedlivější a uvidíme, zda se tímhle směrem vydáme i tady v Česku.

Na závěr chci říct, že mi udělala na mistrovství světa v hokeji ziskem stříbra radost reprezentační dvacítka. Věřím, že se začíná ukazovat v dobrém, že se tu ve fotbale a hokeji začalo pracovat jinak, k čemuž přispívají i akademie, kde jsou talentovaní hráči. Je to první signál, který nám dává naději, že jsme na dobré cestě a můžeme se upínat k pozitivním zítřkům českého sportu. Jen tak dál.