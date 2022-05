GLOSÁŘ: Csaplár jako ředitel Sparty? Prodal bych část klubu fanouškům, tvrdí

„Po finále MOL Cupu se hodně řešila přítomnost policistů se psy v blízkosti hrací plochy během druhého poločasu. Údajně měli informace, že fanoušci Sparty chtějí vniknout na hřiště. Proto policii neodsuzuju, nevíme, co by se semlelo, kdyby tam nenakráčela. Když se totiž potom člověk dozví, že fanoušci napadli autobus, ve kterém se domnívali, že jede A-tým Sparty, možná se při utkání zabránilo něčemu většímu. Kdyby se něco událo a policie zůstala před stadionem, byla by za hlupáka. Problém není v policii, ale v něčem jiném. Vysvětlím v tomto glosáři.

Kdysi jsem prezentoval pojednání o praktickém dosahování cílů. Bodem číslo jedna v něm jsou diagnóza, analýza. Čím tvrdší a pravdivější, tím lepší. Myslím, že analýz a diagnóz směrem v souvislosti s českým fotbalem bylo hodně. Teď chci nabídnout bod číslo dvě, stanovování si základů stavby. A sice, co by se mělo dít na prvním místě.

Moderní profesionální fotbal není postavený tak, že tady je klub, a tady jsou oni, fanoušci. Nýbrž tady jsme MY - hráči, majitelé i fanoušci. Ti mají vliv na spoustu věcí. Třeba fanoušci Barcelony nikdy nedopustí, aby jejich tým nehrál tiki-taku. Ti, co fandí Realu zase nedopustí, aby v mužstvu nebyl dostatečně technicky vybavený, vítězný typ. A příznivci Bayernu nepřipustí, aby měli na hřišti ulejváka.

Hráči přicházejí a odcházejí. Stejně tak trenéři, dokonce i majitelé. Víte, kdo jediný zůstává napořád? Fanoušci. Je potřeba vtahovat je do dění v klubech. Nepředáváte na ně jen jistá práva, ale i část zodpovědnosti za klub. Za jeho image, za atmosféru. Už to nejsou oni, ale MY. Jsem přesvědčený, že by zmizely hanlivé odporné pokřiky typu zkurvená Plzeň, smrt Spartě, jude Slavie.