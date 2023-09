RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta byla skvělá, Plzeň výborná. Olatunji každým zápasem roste. Slavia dostala varování

Začít musím Spartou. Už v Přímáku jsem říkal, že jí věřím, ale bude mít to těžké. Na Letné se hrál krásný zápas. V prvním utkání mi přišla Sparta ve druhé půli taková apatická a tentokrát si oba týmy role vyměnily. Sparta se vyšponovala k perfektnímu výkonu, brzy šla do vedení a za chvíli smazala manko ze Záhřebu. Trenérovi Priskemu vyšlo i prostřídání.

Haraslín vše brzy otevřel gólem, odmakal to do šedesáté minuty, vydal se, stejně jako Ryneš. Zaujal mě na nové pozici Kuchta a na hrotu byl Olatunji, který krásným gólem rozhodl o postupu. Musím přiznat, že po příchodu se mi tolik nelíbil, bylo znát, že musí dotrénovat. Ale teď roste každým utkáním a proti Dinamu byl vynikající.

Sparta pod trenérem Priskem konečně vyhrála i v evropském poháru. Prolomila to, je skvělé, že to přišlo proti tak skvělému soupeři. Klobouk dolů. Vše umocňuje to, že hrála fakt výborně, i když po snížení na 3:1 ve mně hrklo, ale tým to zvládl. Ještě chci říct, že skvělý výkon předvedl Panák, všechno do sebe začíná skvěle zapadat, Sparta nabírá sílu.