RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Tresty pro rozhodčí? Komise jednala rychle. Dobře, že se nikdo neschovával

Vítězství se pod trenérem Priskem dočkala Sparta, na tři body čekala dlouho. Pomohly jí změny v sestavě i ty systémové, stejně tak šťastný gól hned v úvodu. Sparťané skórovali ze situace, kdy to ani nebyla šance. Na druhou stranu by si na Letné měli uvědomit, že výkon určitě nebyl bez chyb.

Sparta zvládla první zápas bez potrestaného Kuchty, hned vyhrála, ale do hodnocení, co to pro útočníka znamená, bych se nepouštěl. Čvančara dal gól, což mu pomůže, stejně jako to, že se vyhrálo. Výsledky jsou důležité. Ale do hry naskočili i Juliš a Drchal. Trenér může zkoušet různé herní varianty, třeba i podle soupeře, herních variant má vícero.

Foto: Pancer Václav, ČTK Sparťanský střelec Tomáš Čvančara se raduje ze vstřelené branky v Českých Budějovicích.Foto : Pancer Václav, ČTK

Fanoušci Sparty vyvolávali během utkání jméno brankáře Florina Nity. Byl jejich oblíbencem, vnímají, že jeho angažmá nebylo šťastně ukončené, i když týmu několikrát zachránil krk. Realita je taková, že chytá Holec, v Budějovicích udržel nulu a ta mu pomůže.

Hodně se mluví o rozhodčích. Hlavně o Daliborovi Černém, který řídil zápas Slavie se Zlínem. Po utkání prý chtěl své verdikty vysvětlit pro média, došlo ale k nějaké chybě v komunikaci a nedošlo na to. On sám si uvědomuje, že udělal chybu, stejně jako VAR. Bylo štěstí, že Cedidla stáhl v souboji s Ewertonem nohy. Kdyby to neudělal, měl by teď slávista zlomeniny. Je dobře, že Komise rozhodčích rozhodla rychle, stejně jako to, že rozhodčí Černý vše i s odstupem okomentoval a neschovává se.

I faulující Cedidla se hned omluvil. Chápu však frustraci Slavie, která přišla o tři hráče. Uvidíme, na jak dlouho. Rozhodčí prostě musí technické hráče chránit, tady měla padnout rovnou červená karta, leč nepadla a přišel trest. Venca Procházka, který nakonec vyloučený byl, mohl jít klidně ven i dřív za bouchnutí do praporku. Druhou žlutou kartu nakonec stejně dostal a zaslouženě.

Obecně by to mělo být tak, že by rozhodčí měl vycházet se staršími hráči, měl by s nimi komunikovat a oni mu na oplátku mohou svoje hráče ve vypjatých chvílích pohlídat. Tady v té dané situaci to ale Procházka nezvládl, byla to jasná druhá žlutá, a tedy i červená karta. Je kapitán a tohle, co udělal, si nemůže dovolit.

Po remíze v Teplicích zabrala naplno Plzeň a naladila se na odvetu s Tiraspolem, která je pro klub sakra důležitá. Byla to taková plzeňská klasika, bylo znát, že trenér Bílek udělal pár změn v sestavě. Pardubice nehrály špatně a Viktorka byla ráda, že to urvala. Vyhrálo i Slovácko, které není zvyklé na to, že musí rychle přepínat mezi ligou a poháry. Ale tři body Svědíkův tým uhrál a to se počítá.

Speciální pozornost si zaslouží Baník, který s trenérem Vrbou přijel na Bohemians. Za poločas dostal tři góly a nejspíš by si na Ostravu v tu chvíli nikdo nevsadil. Pak ale Baník ukázal, že má sílu a umí hrát i zajímavý fotbal. Nejspíš byla v kabině pořádná bouřka, trenér Vrba vypadal hodně naštvaně. Teď je třeba, aby se Baník, nebo třeba i Olomouc, vyhnuly výkyvům ve výkonech. Bez toho to nepůjde.

Padalo dost gólů, což je tou nejlepší pozvánkou do hlediště. Takže podpořte své týmy v pohárové Evropě a pak zase hurá na ligu. Bude se na co dívat.