Chyboval jsem, červená pro Cedidlu byla jasná, trest respektuji, říká sudí Černý. Trpišovský byl korektní

Jak jste ze hřiště viděl zákrok Martina Cedidly na Ewertona?

Výhled jsem měl dobrý, situaci jsem viděl, bohužel jsem ji špatně vyhodnotil. V tu chvíli jsem si neuvědomil intenzitu zákroku. Řešil jsem, že Martin Cedidla netrefil Ewertona podrážkou, že měl nohy na zemi a nezvedal je. Na hrací ploše jsem tento zákrok vyhodnotil na žlutou kartu, ale po zhlédnutí videozáznamu uznávám, že je to jasná chyba a měla být udělena jednoznačně červená karta. Jde o zdraví hráče.

Jak proběhla komunikace s kolegou u videa?

Řekl jsem, že jsem dal žlutou kartu za bezohledné podražení z mého pohledu. VAR situaci zkoumal a přišla mi informace, že žlutou kartu potvrzují.

Přesto neměl jste pochyby, když jste viděl, co vše to vyvolalo?

Hlavně když jsem viděl, že Ewerton byl zraněný a střídal, říkal jsem si, že je to špatně. Ale v tu chvíli jsem ještě nic nevěděl a byl jsem zvědavý, co uvidím na videu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalista Slavie Ewerton odchází ze hřiště po zákroku zlínského Martina Cedidly.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Cítil jste, že tahle situace změnila ráz zápasu?

Samozřejmě, tenhle zákrok změnil celý charakter utkání.

Jak těžké pro vás bylo zbytek zápasu kočírovat?

Sám jste viděl, že to těžké bylo. Přišly reakce hráčů na jiné verdikty a tak dále, utkání se úplně změnilo. Snažil jsem se nemyslet na to, jestli jsem udělal chybu, nebo ne. V tu chvíli jsem to ani nevěděl. Snažil jsem se dál zápas řídit objektivně a neudělat jinou hrubou chybu.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po zápase upozorňoval na to, že pár minut před faulem Cedidly přišel zákrok na Petra Ševčíka, který nebyl potrestán. Lamin Jawo ho po odehrání míče špičkou přišlápl. Vybavujete si to?

Vím, který to byl zákrok. Nechával jsem výhodu, na žlutou kartu jsem to ale nevyhodnotil a v tu chvíli ani nepřišla nějaká reakce, kdy by lavička domácích chtěla pro hráče Zlína osobní trest. Alespoň nic takového jsem nezaznamenal.

Dalším momentem, který vyvolal emoce, bylo vyloučení zlínského kapitána Václava Procházky. Ten dostal druhou žlutou kartu za to, že se snažil zabránit po vzájemném souboji rychlému vhazování Václava Jurečky. Váš pohled na tuhle situaci?

Proběhl souboj před lavičkou domácích u pomezní čáry. Vhazování bylo pro Slavii, její hráč chtěl rychle vhodit míč do hry. Hráč Procházka tomu chtěl úmyslně zabránit, stoupl si před Jurečku, aby nemohl rychle rozehrát. Za mě to byla tím pádem druhá žlutá karta za zdržování hry.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Vyloučený Václav Procházka. Rozhodčí Dalibor Černý dává červenou kartu Václavovi Procházkovi ze Zlína během utkání 2. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nezviklalo vás, že Procházka přišel v souboji o kopačku?

Ne, to jsem viděl až potom.

Dával byste druhou žlutou i teď, když víte, že o kopačku přišel?

Ano, v tento moment bych ji dal znovu.

Závěr utkání byl vyhrocený, po závěrečném hvizdu si aktéři mnohé vyříkávali. Někteří šli i za vámi. Můžete popsat, co se dělo při odchodu do šaten?

Za mnou přišel na hrací plochu domácí trenér Trpišovský, ale musím říct, že byl velmi korektní. Řekl, co se mu nelíbilo, ale naprosto slušnou formou. Já mu řekl, jak jsem to viděl na hrací ploše a že se musím podívat na video. To dalo za pravdu jemu. Pak jsme odešli do kabin, emoce tam byly, ale na mou osobu nepřišly žádné výlevy od hráčů nebo funkcionářů.

Komise rozhodčích vás už potrestala, nezapískáte si do konce září. Přijímáte trest?

Samozřejmě. Uznávám, že to byla chyba. Respektuji to. S předsedou i místopředsedou komise rozhodčích jsem mluvil, víc k tomu nemám co říct.

Vyčítají vám ještě něco jiného?