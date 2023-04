RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Úžasné derby, pochvala i rozhodčím, Plzeň už hraje o třetí místo

Parádní derby Sparty se Slavií a další rána pro Plzeň, která už by se měla přestat bavit o boji o titul. Reálně by si ve Viktorii měli přiznat, že hrají o třetí místo, protože rozjetá Bohemka a Slovácko, které zabralo, cítí šanci. Speciální pochvalu si zaslouží rozhodčí. Dalibor Černý pískal na Letné výborně, skvěle to zvládl i jeho kolega Dominik Starý v Ostravě, kde hrála Plzeň. Ukazuje se, že Příhodova komise zvolila cestu, která do budoucna pomůže českému fotbalu.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Zleva asistent trenéra Plzně Pavel Horváth a trenér Plzně Michal Bílek diskutují v Ostravě.

Článek Z derby na Letné jsem byl nadšený, vychutnal jsem si ho doma a moc jsem se bavil. Slavia při těch svých problémech hrála stejně náročný fotbal. Moc se mi líbil Oscar a taky Ogbu. Dobře hrála i Sparta, atmosféra byla fantastická a já jsem rád, že jsem takový zápas viděl v českých podmínkách. Jak jsem jindy chválil trenéra Priskeho, tak v derby mi přišlo, že uspěchal střídání. Novým hráčům chvíli trvalo, než se dostali do hry, tempo se roztrhalo. Na druhou stranu se ukázala síla Sparty, když se zvedla ze stavu 0:2 a 2:3. Tohle dříve Letenským chybělo, když se jim něco podobného stalo, takové chvilky nezvládala. Jak zvládla derby na Letné Slavia? Příspěvek z pořadu Přímák s Ivanem Haškem.Video : Sport.cz Plzeň i na hřišti Baníku ukázala, že má problém se střílením gólů. Nezískala ani bod, i když hrála docela dobrý fotbal a ve statistikách měla lepší čísla než Ostrava, tedy až na tu nejdůležitější, kterou je střílení branek. I ve Viktorce si ale musí přiznat, že momentálně Sparta se Slavií odskočily a mistr za nimi reálně zaostává. Sparťan Jan Kuchta se po derby dostal do konfliktu s příznivci Slavie. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Pořád dokola říkám, že bych trenéra Bílka neodvolával, ale když teď v Plzni vidí, že změna zafungovala v brněnské Zbrojovce, tak bych určitě obavy na místě trenéra Bílka měl. I v Brně trenér Dostálek pracoval s nějakou koncepcí, jenže špatné výsledky mu zlomily vaz. Trenér Bílek toho pro český fotbal udělal moc, ale očekávání Viktorie i jeho určitě byla vyšší. Na druhou stranu, třetí místo není pro Plzeň nějakou tragédií a pořád platí, že natočený seriál Zázrak ze západu má své opodstatnění. Je jasné, že nervozita v plzeňském táboře narůstá. Možná se trochu opakuje i situace z loňska, kdy měl klub i problémy s financemi a pořád se uvažuje o prodeji a příchodu nového majitele. Je známé, že Adolf Šádek udělal pro Plzeň hodně práce, ale třeba přišla chvíle, kdy potřebuje pomoci. V dalším kole přijede na půdu mistra Zlín, s plzeňskou trenérskou ikonou Pavlem Vrbou. Bude to pikantní, ale Plzeň by neměla ztratit další body. FORTUNA:LIGA Nejhorší poločas, stýská si Vrba. Už je to výhradně o záchraně, uvědomuje si zlínský kouč Martin Hašek v Brně začal zajímavým tahem, když v sestavě chyběl mladý Michal Ševčík a tenhle tah novému trenérovi Zbrojovky vyšel skvěle. Je jasné, co tím vším sledoval, chtěl z hráče sejmout tlak, který na něj doléhal. Naopak na hrotu zůstal druhý z tahounů, velezkušený Kuba Řezníček. Nejen že dal dva góly a je zase blíž vítězství v soutěži kanonýrů, ale posouvá se i k vysněné stovce. Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Uprostřed zleva Jakub Řezníček z Brna a brankář Florin Nita z Pardubic. V laufu je dál Bohemka, která teď jede k malému derby na Slavii. Moc to přeju trenérovi Veselému. Skvěle si složil tým, povedlo se mu doplnění a klokani předvádějí náročný fotbal, který se líbí. Navíc tým dává krásné branky a pořád blíž je slogan o tom, že Klokan skáče do Evropy. Na Bohemku je teď radost se dívat. Závěrem bych se rád vrátil k derby. Ukázalo se, že i v českém rybníčku dokážeme chovat velké ryby. Jak hráči, tak rozhodčí odhalili své kvality a pro diváky uspořádali mimořádnou podívanou. Byla to opravdu radost pohledět. Najednou jakoby český fotbal vystoupil ze své škatulky a stal se kulturním prožitkem, kterého bychom si měli vážit a snažit se tento trend udržet. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Derby na Spartě bylo lepší než šlágr ve Francii. Experti z ciziny na Letné prý ale nadšení nebyli