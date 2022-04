Ujfaluši: Plzeň nehraje špatný fotbal. A že to proti Slavii zavřela? I s nároďákem jsme kolikrát hráli v bloku!

„Také mě v souvislosti se zápasem Atlétika na Etihad napadla spojitost s pojetím Plzně v zápase se Slavií. Fanoušky nedělní utkání v Plzni nepotěšilo, ale podívejte se na Atlético. Proti City to byla z jeho strany ultradefenzíva. V prvním poločase nepadla jediná střela na bránu, a to proti sobě stály nejlepší světové týmy.

Takže bych v tom, že Plzeň zvolila proti Slavii defenzívní taktiku, neviděl nic špatného. Potřebovala nechat Slavii pod sebou, což se jí podařilo. Vždyť tenhle bod může ve finále rozhodnout o titulu. Co by po prohře říkali její fanoušci? Měli jste to zabetonovat, neměli jste hrát otevřeně. Sice jste hráli pěknej fotbal, ale jsme druzí. Zajímalo by mě, kolik kritiků tipovalo před sezonou, že Viktoria bude tři kola před koncem základní části na prvním místě. Myslím, že ani jeden.