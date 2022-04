MADE IN ENGLAND: West Ham má sezonu výborně rozjetou, ale vidím úskalí. Vytížení Součka? Nemám o něj obavy

„Víkendový zápas West Hamu s Evertonem jsem sledoval, pro domácí to nebylo nic jednoduchého, ovšem nakonec vyhráli. Pomohl jim stoper Evertonu Michael Keane, který dvakrát blbě vystoupil, zbytečně fauloval a byl po dvou žlutých kartách vyloučen. West Ham má pořád výborně rozjetou sezonu, ale vidím u něj velké úskalí.

Trenér David Moyes sestavu moc netočí a mám trochu obavu, aby na to kladiváři nedojeli. Připadá mi, že v zápasech už nemají tolik energie a sil jako na začátku sezony, kdy soupeře uběhali, presovali, fyzicky vypadali velmi dobře. Nevím, jestli se už během zápasu i povědomě místy nešetří, když vědí, jak náročný program mají. Nemusí to tak být, ale trochu z toho ten pocit mám.

Přitom mi nepřijde, že by byl nějaký velký rozdíl mezi těmi, co hrají, a těmi, kteří tolik nenastupují. Markantní rozdíl nevidím. Ono ve West Hamu nikdo nesedí za zásluhy, každý má kvalitu, jinak by tam nebyl.

Ale trenér to má takhle nastavené a sází na ty, kterým věří, a ti budou hrát, dokud budou mít síly. Sestavu prostřídal snad jen ve skupině Evropské ligy, kdy už o nic moc nešlo. Jinak do ní moc nesahá, tedy pokud se někdo nezraní.

Když jsem působil v Sheffieldu Wednesday, stávalo se, že trenér postavil ve třech nebo čtyřech zápasech za sebou jednu sestavu, ale pak udělal změny. Chtěl dát šanci i ostatním, dostat na hřiště novou krev, všechny motivovat. Ve West Hamu to tak není a myslím, že na to může doplatit.

Trenér tak vybouchl, že dal hráči hlavičku, vzpomíná Radek Černý na incident v Anglii.Video : Sport.cz

Sezona mu zatím vychází. Kladiváři hrají v anglické lize pořád o postup do Ligy mistrů, podle mě na tuhle soutěž i tým mají. Jsou ve čtvrtfinále Evropské ligy. Mají sezonu opravdu dobře rozehranou, ale pozor, kdyby závěr Premier League nezvládli, propadli se třeba na osmé místo a v Evropské lize by teď s Lyonem vypadli, nemyslím si, že by to brali jako úspěch.

Když zmiňuji Evropskou ligu. West Ham ji bere hodně vážně, představuje pro něj velkou výzvu a zkoušku. Kdyby ji vyhrál, bylo by to něco neuvěřitelného. Na každý zápas se stoprocentně koncentrují. Fanoušci kladivářů jsou vášniví a je cítit, jak si zápasy v Evropě užívají.

Zaznamenal jsem i debaty o tom, zda měl Tomáš Souček hrát za národní tým přátelský zápas ve Walesu, když je tak vytížený ve West Hamu. On má ale velkou fyzičku, myslím, že v klubu o něj nemají obavy. Pokud je hráč zdravý a cítí se dobře, chce hrát, což byl asi Sukův případ ve Walesu.

Sukovi to nedělá žádný problém, nepozoruji, že by se na něm náročný program projevoval. Je v pohodě. Navíc každý nejlépe zná své tělo, a pokud cítí, že může hrát, jde do toho. Nemám o něj obavy a věřím, že se mu povede i v závěru sezony."