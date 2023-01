Prezident sboru auditorů Pierre Moscovici varoval, že pro hladký průběh olympijských her bude nezbytné angažovat také policii. "Žádáme, aby byl kompletní bezpečnostní plán hotový v první třetině roku 2023, aby se mohlo naplánovat nasazení bezpečnostních sil. Je to proveditelné, ale sbor chce říct, že je nejvyšší čas vstoupit do operativní fáze. Není příliš pozdě, ale je to těsné," citoval ho server insidethegames.