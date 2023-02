Rada ČUS, která je statutárním orgánem České unie sportu, odmítá doporučení MOV o prozkoumání možných cest, které by umožnily za přísných podmínek olympijskou účast jednotlivců z Ruska a Běloruska v neutrálních barvách.

"V reakci na nejnovější prezentované aktivity MOV a po konzultacích s některými předsedy sportovních svazů apeluje rada ČUS na Český olympijský výbor, aby se jednoznačně vymezil proti účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě, a to v jakékoliv formě," uvedla Rada ČUS. Podle ní by zástupci z Ruska a Běloruska neměli být vůbec připuštěni do kvalifikací o olympijské hry, ani pod neutrální vlajkou.

ČOV v pondělí zdůraznil, že s účastí Rusů a Bělorusů pod pěti kruhy nesouhlasí. Je pro zachování současných sankcí, kdy v drtivé většině sportů se nesmějí sportovci z těchto zemí kvůli agresi na Ukrajině účastnit mezinárodních soutěží.

https://www.facebook.com/www.cuscz.cz/posts/pfbid0F8PeFWxeYJ3qrN354pb1s5mLWe4sbmYQ8ymcVHzoUkkbnW8NwiVd9DZWtCcPQ3Cwl

MOV ale uvažuje o tom, že by se mohli vybraní sportovci z těchto zemí kvalifikovat na OH ze soutěží v Asii. Pod pěti kruhy by mohli startovat jen bez národních symbolů a za podmínky, že se vymezí proti válce na Ukrajině. S tím ČUS rozhodně nesouhlasí.

"Jsme země, která si prošla ruskou okupací, a není možné, abychom právě my na základě těchto úmorných zkušeností jakýmkoliv náznakem schvalovali zapojení ruských sportovců do takto významné události, která vyzdvihuje respekt a úctu k soupeři. Představitelé ruského režimu rozhodně v současné době olympijské myšlenky nesdílejí, když zabíjejí barbarským způsobem ukrajinské rodiny nebo sportovce. Zároveň moc dobře víme, jak funguje lživá ruská propaganda, která by okamžitě využila startu jejich sportovců na olympijských hrách v Paříži," uvedli jeho zástupci.