Zatím nepadlo žádné rozhodnutí, že by se sportovci s ruským či běloruským pasem, kteří odmítnou agresi na Ukrajině a nemají dopingovou minulost, mohli jako neutrální OH zúčastnit.

"Samozřejmě budeme respektovat vůli každého sportovce, pokud se kdokoli z nich rozhodne her nezúčastnit. Nebudeme jim nic nakazovat a rozhodovat za ně. To se stalo pouze v době komunismu a ovlivnilo to kariéru řady olympioniků. Omluvili jsme se jim za bojkot her v Los Angeles a v roce 2014 slíbili, že tuto zkušenost již nikdy nebudeme opakovat," uvedl ČOV.