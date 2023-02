Ukrajinci budou přesvědčovat sportovní svět, aby Rusko zůstalo v trestu

Ukrajina bude nadále a intenzivně přesvědčovat lídry sportovních federací, aby zachovali současné sankce a kvůli invazi nedovolili startovat Rusům a Bělorusům v soutěžích, potažmo kvalifikacích a na olympijských hrách v Paříži. Oznámil to po pátečním zasedání národního olympijského výboru v Kyjevě ministr sportu Vadym Hutcajt. Možný bojkot her by podle něj přišel až po marném úsilí v jednáních.

Foto: Ella Ling/REX/Shutterstock Ukrajinská vlajka při sportovním utkání. Ilustrační foto.Foto : Ella Ling/REX/Shutterstock

Článek Od ruské agrese na Ukrajině, která trvá již jedenáct měsíců, ve většině sportů nemohou Rusové ani Bělorusové soutěžit. MOV však nyní zvažuje, že vybraní sportovci z obou zemí by mohli startovat na pařížských hrách, pokud se proti válce vymezí a nebudou mít dopingovou minulost. Na olympiádu by se mohli kvalifikovat ze soutěží v Asii. To se setkalo s ostrými reakcemi ze strany Ukrajiny i dalších zemí. Ukrajinský výbor na dnešek svolal mimořádné valné shromáždění, bojkot však nebyl hlavním tématem. "Dokud bude válka, dokud bude naše země bombardována, dokud budeme bojovat za nezávislost, nemůžeme je nikde vidět. Máme velké přání, abychom je neviděli, dokud válka neskončí naším vítězstvím," citovala Hutcajta agentura DPA. Ostatní sporty Ukrajina hrozí bojkotem her v Paříži. Češi by výpravu poslali Pokud by se přes veškeré úsilí Ukrajiny nepodařilo vyloučit Rusko a Bělorusko ze sportovního světa, pak by podle Hutcajta mohl přijít v úvahu bojkot olympiády. Na tyto hrozby zase ostře reagoval již dříve šéf MOV Thomas Bach. "Je extrémně nešťastné eskalovat diskuse hrozbou bojkotu v těchto počátečních fázích," řekl. Foto: Petr Horník, Právo Thomas Bach a Miloš Zeman na archivním snímku.Foto : Petr Horník, Právo Český olympijský výbor (ČOV) se již ve čtvrtek pro ČTK vyjádřil, že nezvažuje bojkot her příští rok v Paříži, i kdyby na nich startovali sportovci z Ruska a Běloruska. Tento postoj zopakoval i po pátečním stanovisku ministerstva zahraničí, které úvahy MOV označilo za překvapivé. Bojkoty poznamenaly především letní olympijské hry v Moskvě 1980 a Los Angeles 1984. Ve druhém případě na nich chyběla většina zemí tehdejšího východního bloku včetně bývalého Československa. Naposledy přistoupily k bojkotu KLDR a další země v Soulu 1988. Tým komunistické Koreje chyběl také na předloňských olympijských hrách v Tokiu, což zdůvodňoval koronavirovou pandemií. MOV ho pak vyloučil z loňských zimních olympijských her v Pekingu s vysvětlením, že olympijské výbory mají povinnost výpravy poslat. Olympiáda Olympiádu v Paříži může bojkotovat až 40 zemí, tvrdí polský ministr

