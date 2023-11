Obvyklou žádostí českého týmu je lokace co nejblíž jídelně, což je nejčastější cesta sportovců po vesnici. „Paní, která má rozdělení bydlení už poněkolikáté na starosti, naše priority zná. Když jsme přišli na jednání, hned říkala, že ví, co budeme chtít, a že nám to může nabídnout. Ale bydleli bychom s někým v baráku a neměli nižší patra,“ tlumočil Doktor jednání.