Elsterová nabídla v pořadu i odborný pohled a upozornila, že Ledecká v poslední době výrazně zapracovala na svých startech. "Odrazí se, má obrovskou sílu a už v první bráně vede." Zároveň popisuje, že Češka má mužské pojetí jízdy, používá i mužský - tvrdší - snowboard a využívá své fyzické připravenosti. "Je o level jinde než ostatní holky." A dokonce tipuje, že by Češka patřila mezi 16 nejlepších na světě, i kdyby závodila s muži.

Ta kombinace je pro ostatní soupeřky zničující, což bylo vidět i při samotných vyřazovacích jízdách. Sokyně musely jet na hranici svých možností, kupily chyby. "Postavit se do startovní brány vedle Ester asi pro ně není úplně psychicky dobré, a tak ztrácejí. Navíc si Ester na snowboard odskočí párkrát za sezonu a vyhraje, nejhůř je druhá. To musí být pro ně demotivující a jejich psychiku to nahlodá."