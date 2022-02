Peking (Od našeho zpravodaje) - Co během svého zlatého dne Ledecká stihla? „Ne, že by se už od ranní rozcvičky dalo odhadnout, že to takhle dopadne. Ale všechno klapalo, jak mělo. Co to znamená? Že ji nic nebolelo, byla si jistá materiálem a lajnou, kterou jede," vysvětloval Michal Lešák, fyzioterapeut české hvězdy.