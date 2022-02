GLOSA: Buďme pozitivní, prosíval jeden kouč. Tak tedy pět plusů o hokejovém nároďáku

Můžeme namítat, že výhra nad Ruským olympijským výběrem nám stejně pro předkolo nepřihrála přijatelnějšího soupeře. Můžeme namítat, že Rusové už neměli o co hrát, tak to prostě od nich nebyl stoprocentní výkon. Můžeme rovněž namítat, že dostat pět gólů je moc. Ale mně na mysl přišel jeden z Pešánových předchůdců, který kdyby po takovém duelu dorazil před novináře, tak by jim před jejich hodnocením dozajista zopakoval svou oblíbenou formulku: "Buďme pozitivní."