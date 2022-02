Nad startem Goggiaové visel po pádu v lednovém v super-G v Cortině d'Ampezzo, při kterém si poškodila zkřížený vaz a holenní kost, otazník. Na olympiádě proto vynechala páteční superobří slalom, do tréninku sjezdu už ale nastoupila. Jízdu zvládla a po dojezdu zvedla vítězně ruce nad hlavou. "Trochu to tu a tam bolí, ale olympiáda je pro mě všechno a udělala bych cokoli, abych tady mohla startovat," řekla olympijská vítězka sjezdu z Pchjongčchangu.

První trénink absolvovala s respektem česká lyžařka Tereza Nová a s odstupem šest a půl vteřiny za vítězkou obsadila 41. místo. "Mám smíšené pocity. Oproti tomu, jak jsem to čekala, to bylo víc v pohodě. Vím, že do toho můžu jít víc a nemusím se toho bát," řekla Nová novinářům. Barbora Nováková kvůli problémům s kotníkem do prvního tréninku nenastoupila.