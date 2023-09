„Skutečnou otázkou, o které by mělo olympijské hnutí rozhodnout, je to, jaké místo by měli dostat ruští sportovci, kteří se v některých případech na takovou akci připravovali celý život a také oni mohli být obětí tohoto režimu,“ řekl Macron s tím, že není úlohou pořádající země her určovat, co má MOV dělat.