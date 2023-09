MOV odložil rozhodnutí o nových sportech pro olympijské hry v Los Angeles 2028

„Vzhledem k probíhajícím diskuzím mezi MOV a organizačním výborem Los Angeles 2028 neměla programová komise ještě možnost uskutečnit svou schůzku, na níž by připravila finální doporučení pro výkonnou radu MOV. Proto se bude o sportovním programu olympijských her LA28 diskutovat na pozdějším zasedání výkonné rady MOV, jež se uskuteční v dosud nestanoveném termínu,“ uvedl dnes MOV.

Každý pořadatel olympijských her může do svého programu zařadit podle svého uvážení nové sporty, jež podléhají schválení MOV. O představení na OH v Los Angeles usilují kriket, flag fotbal (bezkontaktní verze amerického fotbalu), karate, kickbox, baseball/softbal, lakros, breakdance, squash a motorsport. Z těchto devíti sportů se na dosud posledních OH v Tokiu 2021 soutěžilo v karate a baseballu/softbalu.