Návrat Rusů? Funguje to, tvrdí Bach. Nechce trestat za pas

Francie na příští týden po nelehkých dnech plných nepokojů v ulicích chystá oslavy jednoho roku do zahájení olympijských her v Paříži. Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach sezval novináře k „online kulatému stolu“, kde vychvaloval přípravy, důraz na udržitelnost životního prostředí i plány na genderovou vyváženost her. Nikterak překvapivě ale většina dotazů směřovala na účast sportovců z Ruska a Běloruska na OH. A Bach ukázal, že poslední měsíce ho utvrdily, že by jako neutrální v Paříži startovat měli.

Foto: Laurent Gillieron, ČTK/AP Prezident MOV Thomas Bach (vlevo).

Článek Protřelý německý funkcionář diplomatickou mluvou naznačil, že jeho cílem jsou hry v Paříži i se sportovci ze zemí, které mají na svědomí agresi na Ukrajině. „Jsme odhodláni udělat vše, abychom splnili naši misi, tedy stavět mosty a spojovat všechny sportovce,“ popisoval. Už v březnu MOV vydal doporučení federacím, za jakých podmínek by měly sportovce do soutěží přijmout. Tedy jen jako neutrální bez národních symbolů, pokud nejsou členy armádních klubů a aktivně nepodporovali válku na Ukrajině. Ostatní sporty Další oběť ruské agrese. Na Ukrajině padl mistr světa v šermu Borejko Některé federace jako atletika doporučení odmítly, v řadě sportů ale do soutěží Rusové naskočili. „Vidíme, že to funguje dobře. Nedošlo k žádným excesům,“ tvrdil Bach. Opakovaně navíc připomněl rezoluci 120 tzv. nezúčastněných zemí zejména z Asie a Afriky, které plány na návrat podpořily. „Také podle zpravodajů OSN nemůžeme nikoho takto diskriminovat, bylo by to porušení lidských práv, pokud bychom sportovce trestali za činy jejich vlád. A na země byly sankce uvaleny tím, že se na jejich území nekonají mezinárodní soutěže, nebudou mít zastoupení v kolektivních sportech ani národní identifikaci,“ připomněl. Zmínil konflikty mezi Arménií a Ázerbájdžánem, Izraelem a Palestinou, Eritreou a Etiopií či války v Iráku a Afghánistánu. „Nikdy jsme sportovce netrestali podle národnosti,“ dodal. Kdy bude o případném startu Rusů a Bělorusů v Paříži jasno? Podle Bacha nejprve musí MOV zmonitorovat a vyhodnotit, jak probíhaly kvalifikace, definitivní verdikt tak zjevně není na pořadu dne. Ostatní sporty MOV nepošle Rusku a Bělorusku tradiční formální pozvánku na OH v Paříži

