MOV nepošle Rusku a Bělorusku tradiční formální pozvánku na OH v Paříži

MOV dnes uvedl, že pozvánky rozešle 26. července 203 národním olympijským výborům, které jsou způsobilé zúčastnit se sportovního svátku pod pěti kruhy. "Z daných důvodů to vyloučí národní olympijské výbory Ruska a Běloruska, plus olympijský výbor Guatemaly, který je v současnosti suspendovaný," uvedl MOV v prohlášení. Guatemala je suspendovaná kvůli vměšování vlády do chodu a nezávislosti národního olympijského výboru.