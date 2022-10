Se svými kolegy si prohlédl místo, kde budou sportovci bydlet, zjistil, jak daleko to budou mít na jednotlivá sportoviště, s organizátory si prošel detaily dopravy, ubytování i dalších klíčových oblastí.

Pozitivním zjištěním pro něj byl stav příprav i proto, že se organizátoři maximálně snaží využívat již stojící budovy. „Překvapilo mě, jak jsou daleko oproti normálnímu stavu před olympiádou,“ mohl srovnávat třeba s posledními předcovidovými letními hrami v Rio de Janeiru.

Foto: ČOV Budoucí olympijská jídelna.Foto : ČOV

Olympijská vesnice pro sportovce ještě není dostavěná, ale Doktor už si mohl udělat slušnou představu o tom, kde by byla nejlepší místa pro českou výpravu. „Zatím probíhala alokace pro velké týmy nad 200 sportovců, my bychom měli přijít na řadu během první poloviny příštího roku. Ale preference už máme,“ líčí.

„Jednotlivé budovy jsou odlišné, staví je různé firmy. Snahou Francouzů je, aby to nebyly stejné paneláky,“ popisuje Doktor. Netradiční je umístění dvoupatrové olympijské jídelny. „Je to zajímavý prostor bývalé elektrárny, později filmových studií, bude středobodem celé vesnice,“ popisuje.

V pařížské olympijské vesnici ale nebudou úplně všichni sportovci. Samozřejmě daleko od centra dění budou surfaři na Tahiti, jachtaři budou bydlet v Marseille, házenkáři v Lille. A nakonec i střelci, kteří už pro Česko sbírají účastnická místa.

Foto: ČOV Na Stade de France se bude o medaile bojovat v atletice a sedmičkovém rugby.Foto : ČOV

„Od jara se situace změnila, trochu nás překvapilo, že se střelba přesunula do Chateauroux, což je asi dvě a půl hodiny cesty. Měl jsem pocit, že i ostatní šéfové misí vyvalili oči,“ přiznává Doktor.

Jako dvojnásobného olympijského vítěze na kanoi ho zajímal areál pro vodní sporty. „Byl jsem tam před 31 lety jako junior se podívat na mistrovství světa dospělých. Jezero se moc nezměnilo, zase budou trable s bočním větrem, ale zázemí je super,“ oceňuje.

Foto: ČOV Olympijská bikrosová trať v Paříži.Foto : ČOV

Pohromadě budou rychlostní kanoisté, veslaři i vodní slalomáři. „Ale cesta tam trvala skoro hodinu a půl, což by bylo nehratelné,“ upozorňuje. Ostatně doprava bude během her oříškem, ta je v Paříži problematická i v době, kdy do ní nezamíří desetitisíce zahraničních účastníků her a fanoušků.

„Udělají se zase olympijské pruhy pro účastníky, které dopravu urychlí, ale nebude to snadné, protože sportoviště jsou rozeseta nejen po celé Paříži. I když logisticky to bude ještě dobré proti tomu, co nás pak čeká v Miláně a Cortině,“ s úsměvem připomíná nejbližší zimní hry rozmístěné po italských Alpách.

Pořadatelé her v Paříži se snažili sportoviště umístit do historických kulis města. A tak se plážový volejbal bude hrát pod Eiffelovou věží, na Place de la Concorde proběhnou mladé sporty jako basketbal 3 na 3, skateboarding, BMX freestyle a jako novinka breakdance, u Invalidovny se bude závodit v lukostřelbě a finišovat zde budou maratonci.

Vstupenky od února

„Bude to krásné, i když s tou dopravou asi náročné. Ale jestli zvládnou začátek na Seině, zvládnou i tohle,“ usmívá se Doktor v narážce na netradičně pojaté slavnostní zahájení 26. července. „Popisovali nám ho, ale stejně si to neumím představit,“ přiznává.