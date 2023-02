Polsko uvažuje o společné kandidatuře na zimní OH 2034 se Slovenskem

Polsko uvažuje o pořádání zimních olympijských her v roce 2034, které by chtělo zorganizovat spolu se Slovenskem. Podle úterního vyjádření ministra sportu Kamila Bortniczuka v televizi Polsat by centry soutěží byla tatranská střediska Zakopané a Poprad.

Polsko uvažuje o pořádání ZOH 2034, které by chtělo zorganizovat spolu se Slovenskem (ilustrační foto)

Článek Podle listu Gazeta Wyborcza existuje i možnost zapojení Krkonoš včetně jejich české strany. Vyjádření Českého olympijského výboru ČTK shání. Podobný záměr už v minulosti vyjádřila Vratislav, která na začátku tohoto století nabídla společný olympijský projekt Liberci. Ministr Bortniczuk podmínil úvahy o olympijské kandidatuře úspěchem letošních Evropských her v Krakově. "To bude největší multisportovní akce letošního roku a zároveň největší v historii Polska. Pokud ji úspěšně zvládneme, zintenzivníme rozhovory se Slovenskem na téma olympijské kandidatury," řekl. Zakopané se ucházelo o ZOH 2006, ale mezi kandidátská města se nedostalo. Polsko pak uvažovalo o společné kandidatuře se Slovenskem na ZOH 2022, jejichž centrem měl být Krakov, ale jeho obyvatelé tuto myšlenku v referendu odmítli. Nejbližší zimní olympiádu uspořádá za tři roky Itálie. Jediným známým uchazečem o ZOH 2030 je v současnosti Salt Lake City. Biatlon Návrat Rusů? Fourcade způsobil poprask. Teď není prostor pro ústupky, zní od Čechů

