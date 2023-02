Návrat Rusů? Fourcade způsobil poprask. Teď není prostor pro ústupky, zní od Čechů

Oberhof (od našeho zpravodaje) ‑ A jeho slova pro norskou televizi NRK nejde brát na lehkou váhu. Nejen proto, že je Fourcade pětinásobným olympijským vítězem, ale zároveň je zástupcem sportovců v Mezinárodním olympijském výboru i organizačním výboru her v Paříži.

„Jako zástupce sportovců jsem přesvědčen, že bychom měli zvážit návrat ruských a běloruských sportovců do soutěží. Zvolili mě do MOV, abych bránil sportovce, a mám trochu pocit, že tyto sportovce nehájím. Samozřejmě, že jsou to Rusové a Bělorusové, ale jsou to taky závodníci,“ prohlásil 34 letý Fourcade.

Proti návratu občanů zemí, kteří spustili válečnou agresi, se přitom postavili i francouzští politici včetně starostky Anny Hidalgové.

Fourcadova slova měla značný ohlas i v Oberhofu na biatlonovém světovém šampionátu. Hned se proti jeho postoji vymezili norští závodníci včetně svého největšího esa Johannese Thingnese Böa. Stejně tak i vedení Mezinárodní biatlonové unie IBU.

„Byli jsme překvapeni z toho, co vylezlo. Ale asi to trošku koresponduje s tím, co řekl Simon těsně po invazi,“ připomněl viceprezident Mezinárodní biatlonové unie a šéf českého svazu Jiří Hamza výroky druhého z bratrů Fourcadových.

Naštvali Ukrajince

Ten už vloni v dubnu tvrdil, že by ruští sportovci neměli být ostrakizováni, což popudilo i ukrajinského biatlonistu Dmytra Pidručného, který se sám zapojil do obrany své země.

„Asi to tak cítí. Já mám Martina rád, ale tohle mi přijde absolutně mimo. Hrozně negativně mě to překvapilo a jde to proti tomu, jakou politiku jako IBU razíme,“ připomněl Hamza.

Za doping by Rusy trestal

V kauze dopingových provinění ruských biatlonistů byl přitom Fourcade v minulosti radikální a dožadoval se jejich vyloučení. „Taky jsem si vzpomněl, jak odmítal podat ruku Loginovovi v Hochfilzenu,“ líčil Hamza, jenž se Fourcade chtěl v Oberhofu osobně zeptat na jeho postoj. „Ale myslím, že už to není,“ říkal.

Podle Hamzy jde o ojedinělý názor v biatlonovém prostředí. „Tohle určitě není stanovisko biatlonu. Máme silný mandát, kdy 39 hlasů ze 45 bylo pro vyloučení Rusů a board má kompetenci to změnit jen v případě, že se něco změní na bojišti,“ vysvětlil.

I Michal Krčmář jako jednička českého týmu má k návratu Rusů jasný postoj. „Určitě souhlasím s norskými závodníky, v tuhle chvíli není prostor pro nějakou benevolenci,“ tvrdí.

„Když Rusové umí být v tomhle směru tvrdí, tak musíme být tvrdí v tom opačném. Kdybychom viděli nějakou snahu od ruské strany, že chtějí jít jinou cestou, můžeme hledat varianty. Ale to v tuhle chvíli není vidět, naopak je tu spousta ruských sportovců, kteří se k tomu staví, že to je správná věc,“ říká Krčmář, jenž se s Fourcadem dlouhé roky potkával jako soupeř na biatlonových závodech.

„Znám ho, vím, jaký je člověk a dokážu pochopit, za koho bojuje. Podle mě bojuje za lidí, kteří se bojí vyjít s názorem. Protože ne všichni Rusové s tím souhlasí a neměli by se házet do jednoho pytle,“ říká Krčmář a připomíná právě Pidručného.

Kejval se vyhýbal

„Sám tehdy psal, jak se mu ozývá spousta ruských sportovců, že za ním stojí, akorát se bojí to vyjádřit. Na to myslím Martin naráží, tak bych se na to díval trochu s odstupem. Na druhou stranu v tuhle chvíli ještě není prostor, aby se dělaly ústupky,“ zdůraznil Krčmář, jenž připomněl i vlažný postoj vedení Českého olympijského výboru.