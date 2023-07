„Sám sebe jsem se ptal, proč si Francouzi takhle znesnadňují život,“ přiznává sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor, který se před pár dny vrátil ze setkání šéfů misí v Paříži. A jeho součástí byla prezentace ceremoniálu, který 26. července 2024 proběhne nikoliv na stadionu, ale na řece Seině a přilehlých březích.

„Standardní zahájení na stadionu je náročná operace bezpečnostně, organizačně i logisticky. Teď se to ještě několikrát znásobí,“ ví Doktor.

Foto: ČOV Martin Doktor ve Francii před jezerem, kde budou závodit kanoisté a veslaři.

Proč se tedy Francouzi do unikátního projektu pouští? „Je to možnost prezentovat město při příležitosti, která se nenaskytuje často,“ připomíná Doktor. Však olympijské hry se do francouzské metropole vrátí po sto letech.

„A jestli se to povede, trumfne to i seskok Jamese Bonda v Londýně,“ srovnává s jedním z vrcholů zahájení her před 12 lety s hercem Danielem Craigem i samotnou královnou Alžbětou II.

Lákává bude účast na zahájení i pro samotné sportovce. „Ale budou si muset rozmyslet, jestli tam jít, protože to není otázka jen 40 minut na lodi, ale zhruba osmi hodin od seřazení se v olympijské vesnici po návrat. Pokud by další den závodil, je to velký zásah,“ upozorňuje Doktor.

Hosty pořadu Rok před Paříží byli Martin Doktor a Jiří PrskavecVideo : Sport.cz

„Moc bych se ho chtěl zúčastnit, ale kdybych se nominoval a závodil druhý den po zahájení, tak ho vynechám,“ má jasno olympijský vítěz na kajaku Jiří Prskavec. Hned po ceremoniálu by závodil, pokud by se mu povedlo do Paříže nominovat na kanoi.

„Ale myslím, že vysvětlení, proč bude zahájení na Seině, je jasné. Tony Estanguet jezdil na vodě, tak ji tam potřebuje zakomponovat,“ vtipkoval Prskavec ve studiu Sport.cz. Šéf organizačního výboru je totiž bývalým hvězdným vodním slalomářem.

Podobně gigantická akce jako je slavnostní zahájení s sebou nese i bezpečnostní rizika. Zvlášť v zemi, kterou v minulých týdnech potrápily násilné noční nepokoje v ulicích. Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach prohlásil, že ho nikterak neznepokojují, neboť nemají souvislost s olympiádou, a také Doktor věří, že pořadatelé vše zvládnou.

„Během naší cesty jsem nezaznamenal žádné pozůstatky nepokojů, a to jsme jeli i do Marseille, kde byly intenzivní,“ líčí. Bez značných investic do bezpečnosti se pořadatelé neobejdou, ale to už je dnes standard podobných akcí.

„Při největších nepokojích bylo v ulicích 40 000 policistů, tady jich bude jen na zahájení 30 000 v permanenci. Zavřou tři ulice od Seiny na obě strany, nebojím se toho,“ říká sportovní ředitel Českého olympijského výboru.

Foto: Profimedia.cz Olympisjké kruhy v Paříži.

Ulice Paříže ale budou žít olympiádou i ve dnech po zahájení. „Na malém kousku, který byste jako turisté prošli v centru města, můžete vidět čtrnáct sportů, to je unikátní, posunuté ještě dál než v Londýně,“ přirovnává Doktor k zatím posledním hrám v Evropě.

Na Place de la Concorde se bude hrát basketbal 3x3, premiéru si odbude breakdance, představí se skateboardisté a cyklisté v BMX freestylu snad i s Ivetou Micuylčovou. U Eiffelovy věže by měli hrát plážový volejbal i Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, na Invalidovně budou soutěžit lukostřelci, v Grand Palais šerm a taekwondo…