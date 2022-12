Rozpočet OH 2024 v Paříži se zvýšil o 10 procent na 4,38 miliardy eur

Předpokládané náklady na pořádání olympijských her v roce 2024 v Paříži se zvýšily o 400 milionů eur na 4,38 miliardy eur (zhruba 107 miliard korun). Na dnešní tiskové konferenci to oznámil prezident organizačního výboru Tony Estanguet. Příčinou desetiprocentního navýšení je nejen inflace kvůli růstu cen energií po ruské invazi na Ukrajinu, ale také vyšší výdaje na některé položky. Estanguet ale ujistil, že organizace olympijských her nebude ztrátová.

Foto: Christophe Ena, ČTK/AP Maskoty olympijských a paralympijských her v Paříži budou dvě postavičky zpodobňující frygické čapky.Foto : Christophe Ena, ČTK/AP

Článek Náklady na čtyři slavnostní ceremoniály při olympijských a paralympijských hrách se zvýšily o 30 milionů na 130 milionů eur (3,2 miliardy korun). Z toho by rovných sto milionů eur (2,4 miliardy korun) mělo stát unikátní zahájení olympiády, které tentokrát nebude na stadionu, ale při plavbě po Seině centrem města. Čtyřicet milionů eur přidali pořadatelé na bezpečnostní opatření včetně zajištění kybernetické bezpečnosti, které by mělo stát 320 milionů eur (7,8 miliardy korun). Z veřejných rozpočtů by měli získat 171 milionů eur (4,2 miliardy korun), tedy přibližně čtyři procenta celkových výdajů. Příjmy budou mít z prodeje vstupenek a od sponzorů. Aktuálně si organizátoři vytyčili cíl získat od domácích firem 1,23 miliardy eur (takřka 30 miliard korun). "Jsme přesvědčeni, že dokážeme překonat 90 procent tohoto cíle získáním přibližně deseti partnerů v následujících týdnech. Paříž 2024 bude mít vyrovnaný rozpočet," uvedl Estanguet. Ve snaze o vyrovnané hospodaření hledají organizátoři úsporná opatření. Otevření olympijské vesnice odložili o čtyři dny na 18. července 2024. Jednotlivá sportoviště zahájí provoz sedm dní před prvním závodem, nikoliv hned po otevření vesnice. Fanoušci nebudou mít veřejnou dopravu na sportoviště zdarma, jak se původně plánovalo. Olympijské hry v Paříži se uskuteční od 26. července do 11. srpna 2024. Olympiáda Maskoty her v Paříži budou červené čapky, známé jako symboly svobody

