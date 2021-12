V Rusku se pod pěti kruhy soutěžilo naposledy v roce 2014 při zimních hrách v Soči, v roce 1980 hostila letní olympiádu Moskva. V současnosti si Rusko odpykává dvouletý zákaz účasti na velkých sportovních akcích včetně OH kvůli opakovaným dopingovým proviněním. Vedle loňských letních her v Tokiu nebudou smět pod státní vlajkou startovat ruští sportovci ani na zimní olympiádě v Pekingu. Trest vyprší 16. prosince 2022.

O olympijské hry v roce 2036 projevily zájem například také Indie, katarské Dauhá či indonéská Jakarta, v Evropě pak Londýn, Istanbul, Tel Aviv či Německo, kde by se sportovní svátek konal sto let po OH v Berlíně. Nejbližší hry se uskuteční v roce 2024 v Paříži. Pak budou následovat Los Angeles a Brisbane.