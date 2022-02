Nové složení komise bude vyhlášeno 17. února, do té doby sportovci v Pekingu průběžně volí v jídelně olympijské vesnice. „Jsem v kontaktu s ostatními snowboardkrosaři. Psala jsem jim, jaká je představa mé agendy. Chci být hlasem menších sportů, vím moc dobře, jak je pro nás těžké si prosadit své věci. A druhá věc je ekologie a zodpovědný přístup k pořádání akcí, kde vidím prostor ke zlepšení. Mám podporu i příslib, že mou kandidaturu rozšíří i mezi zástupce jiných sportů ze svých zemí. Uvidíme, jak to dopadne," líčila Samková při pondělní videokonferenci s novináři.

Majitelka zlata ze Soči a bronzu z Pchjongčchangu přišla o šanci na rozšíření své sbírky po prosincovém závodu SP v Montafonu, kde si při pádu po projetí cílem nešťastně zlomila obě holenní kosti nad kotníkem. A po operaci tak místo zápolení v Pekingu pilně rehabilituje. „Denně mám několik hodin fyzikální léčby a fyzioterapie. Ale probíhá to dobře, už týden chodím bez berlí. Sice toho moc neujdu, ale náladu zlepší už to, že se pohybuju jako člověk," poznamenala s úsměvem.

A potvrdila, že se ještě během letošní zimy hodlá postavit zpátky na prkno. „Doufám, že to do konce března zvládnu. Nevidím to jako fatální a konečné zranění. O budoucnosti ale nepřemýšlím, změnily se jen krátkodobé plány. Všechno je otevřené. Chci se dobře připravit na příští sezonu a pak se uvidí. Ty čtyři roky jsou dlouhé, i když paradoxně už vím, že to strašně rychle uteče," dodala Samková.