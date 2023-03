MOV tehdy vyzval mezinárodní sportovní federace, aby sportovce z Ruska a jeho spojence Běloruska úplně vyloučily. Většina z nich to udělala. Začátkem tohoto roku se ale postoj MOV změnil a jeho funkcionáři začali hledat cesty, jak sportovce z těchto zemí dostat s neutrálním statusem na olympijské hry 2024 v Paříži. Bach už dříve argumentoval ochranou lidských práv těchto sportovců.

Nyní použil pro podporu své myšlenky příklady z cyklistiky, tenisu nebo klubových soutěží v kolektivních sportech, kde se Rusové a Bělorusové na mezinárodní scéně pohybují. "Účast sportovců s ruským a běloruským pasem v mezinárodních soutěžích funguje. Vidíme to skoro každý den v řadě sportů, nejvíce v tenise, ale také v cyklistice a některých turnajích ve stolním tenise. Vidíme to v ledním hokeji, házené, fotbale, dalších ligách ve Spojených státech, ale také v Evropě. Vidíme to i na jiných kontinentech. Při žádné z těchto soutěží se neodehrály žádné incidenty ohrožující bezpečnost," řekl. Připomněl, že úřady dotčených zemí až na malé výjimky vydávají ruským a běloruským sportovcům víza i pracovní povolení.