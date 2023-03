Není jasné, zda a případně do jaké míry se MOV bude doporučením řecké právničky ve službách OSN řídit, uvedla agentura AP. Vedení světového olympismu bezprostředně po loňské invazi ruských vojsk na Ukrajinu doporučilo mezinárodním sportovním federacím vyloučit ruské sportovce ze svých soutěží. Drtivá většina z nich to udělala, ale postoj MOV se v lednu změnil. I když válka na Ukrajině pokračuje, MOV hledá cesty, jak umožnit ruským a běloruským sportovcům v neutrálních barvách účast na OH v Paříži. Proti tomu se postavily některé sportovní hvězdy, většina evropských zemí včetně Česka i řada sportovních federací.

Na twitter pak napsala, že možnost účastnit se sportovních akcí bez národních symbolů by měli mít i sportovci, kteří se zapojili do války. Nemohou podle ní nést zodpovědnost všichni muži, kteří jsou odvedeni do války a plní rozkazy velitelů. Trestat by se měli jen ti, kteří osobně spáchali válečné zločiny.