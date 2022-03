Sankce vůči Rusku, které Ukrajinu napadlo, a spojeneckému Bělorusku přišly po té, co k tomu 28. února vyzval Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Ten za současných výjimečných okolností přitvrdil původní postoj, kdy doporučoval účast sportovců z těchto zemí v neutrálních barvách. Estanguet vyloučení Ruska a Běloruska ze sportovního dění podporuje. "Protože vím, že to rozhodně nebylo jednoduché rozhodnutí pro svět sportu, který se tradičně snaží chránit sportovce a držet je co nejvíce stranou důsledků politických rozhodnutí," řekl agentuře AFP.