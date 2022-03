Válka ve vesnici? Rusko a Bělorusko na paralympiádě startovat nebudou

"Když jsme včera rozhodli, brali jsme v potaz dlouhodobé zdraví a přežití paralympijského hnutí. Nicméně celá situace rychle vystupňovala a těsně před startem her jsme se dostali do nemožné pozice," uvedl šéf IPC Andrew Parsons.

IPC proto dnes rozhodnutí změnil a účast Rusům a Bělorusům zakázal. "Dotkne se to 83 sportovců, ale kdybychom je v Pekingu nechali startovat, mnohem víc by jich hry bojkotovalo a to by mělo mnohem horší dopad," konstatoval Andrews.