Další podmínkou by podle doporučení komise měl být podpis dokumentu, který odsuzuje agresi na jakýkoliv členský stát OSN, tedy včetně Ukrajiny. Předseda ČOV Jiří Kejval ujistil, že stanovisko ČOV je neměnné, a přislíbil, že zprostředkuje stanovisko komise Mezinárodnímu olympijskému výboru.

„Já si práce lidí v komisi velmi vážím, ale pro mě to nemá úplně vypovídací hodnotu. Plénum pana Kejvala jasně zavázalo, co má dělat a jakou aktivitu směrem k MOV vyvíjet a neumím si představit, že by postupoval mimo daný mandát,“ namítá Hamza.