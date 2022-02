Pro někoho jsou slova experta krutá, dominance výběrů USA a Kanady v bitvách se zbytkem světa je však jednoznačná. Určitě nejde o dehonestaci výkonů českého celku. „Američanky jsou prostě jasnými favoritkami, čeká se, že určitě vyhrají," naznačuje Brettschneider, že by měl duel být vlastně jednoznačnou záležitostí.

S tím souhlasí i Pavol Boško, hlavní bookmaker Tipsportu. I on zdůrazní, že jeho slova neznamenají, že by měl něco proti českému ženskému hokeji. „Je to v podstatě velmi jednoduché. V ženském hokeji je prostě obrovský rozdíl mezi zámořím a zbytkem světa. Týmy USA a Kanady prohrávají jedině v tom případě, pokud hrají spolu. Podobně je tak (ne)vypsaný kurz i na zápas Kanada–Švédsko," upozorňuje Boško.