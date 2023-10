Každý pořadatel olympijských her může do svého programu zařadit podle svého uvážení nové sporty. Organizátoři her v Los Angeles se svou vizí uspěli. „Tyto návrhy byly výkonnou radou MOV přijaty jako celek,“ uvedl na tiskové konferenci prezident MOV Thomas Bach.

Pořadatelská volba znamená jen jednorázové, nikoliv trvalé zařazení do programu. Baseball a jeho ženská verze softbal by se měly na OH vrátit po sedmi letech, po absenci v letech 2012 a 2016 si je vybrali pořadatelé her v Tokiu, ale nebudou za rok v Paříži. Lakros a kriket patřily do olympijského programu před více než 100 lety. Turnaj v lakrosu se uskutečnil na OH v letech 1904 a 1908, kriket se hrál jen v roce 1900. Olympijská premiéra zřejmě za pět let čeká flag fotbal a squash. Funkcionáři všech dotčených sportů si od případného zařazení do olympijského programu slibují výrazný růst popularity v následujícím olympijském cyklu.

Přivítali to i ti čeští, například předseda České asociace squashe Tomáš Cvikl. „Je to skvělá zpráva po těch letech, kdy jsme usilovali o olympijské hry a byli jsme několikrát velmi blízko. Doufám, že to bude mít jenom pozitivní efekt pro rozvoj celého squashe. Zároveň to vnímáme také jako závazek k tomu, abychom pracovali ještě usilovněji. Určitě je reálné, aby se na olympijské hry dostal český squashista nebo squashistka," uvedl ve vyjádření pro ČTK.

V české zastoupení věří i předseda České softbalové asociace Gabriel Waage. „Rozhodně je v našich silách s českým týmem postoupit na OH do Los Angeles, věříme si na to. Roste nám totiž talentovaná a dravá generace softbalistek, která chce úspěchy. Juniorky se například úspěšně etablují v domácí extralize. Klíčové je ale soupeřit s elitou, hrát profesionální soutěže a připravovat se hlavně v zahraničí,“ řekl.

V programu olympijských her 2028 stále chybí tradiční olympijský sport box. Je to důsledek sporů mezi MOV a Světovou boxerskou asociaci (IBA), kterou olympijský výbor vyloučil ze svých řad. Důvodem byly problémy v oblastech řízení, financí, rozhodování a etiky, které IBA nenapravila. Samotný MOV pořádal olympijský turnaj v Tokiu a řídí také kvalifikační turnaje pro OH v Paříži.

Pro Los Angeles 2028 zatím box chybí, ale toto rozhodnutí není konečné. „Nikdy mě neunaví říkat, že chceme box v olympijském programu,“ poznamenal Bach. Mohla by tomu pomoci aktivita nové světové boxerské organizace World Boxing, která se snaží o přijetí Mezinárodním olympijským výborem.