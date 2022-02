Valijevová měla pozitivní test na zakázaný trimetazidin v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu. Výsledky kontroly ale byly zveřejněny až poté, co mistryně Evropy pomohla Rusku ke zlatu v olympijské soutěži družstev. Kvůli její možné diskvalifikaci byl proto medailový ceremoniál odložen. CAS poté umožnil teprve patnáctileté Rusce ve zrychleném řízení dál startovat na OH a zasáhnout do soutěže jednotlivkyň, v níž jako obrovská favoritka skončila čtvrtá.