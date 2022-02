Nor Johannes Thingnes Bö má zatím na svém kontě tři zlaté a jednu bronzovou medaili a je spolu s Marte Olsbuovou Röiselandovou nejlepším sportovcem her. Přidá další medaili dnes? O další cenný kov bude bojovat i Francouz Quentin Fillon Maillet, který má dokonce medaili ze všech pěti závodů, ke kterým v Pekingu nastoupil, a může se zapsat do historie jako první biatlonista se šesti cennými kovy z jedněch her.