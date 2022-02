V cíli se v očích nejlepší české biatlonistky zaleskly slzy, protože znovu marně sahala po cenném kovu. „Možná bych měla být spokojená, ale mrzí mě, že mi všechno zase uteklo poslední ranou. Potkalo mě to už v individuálu, teď znovu, což fakt zabolí. Dělala jsem do posledního metru na trati maximum, ale bylo mi to k prdu. Asi to tak mělo být, ty tři holky přede mnou prostě byly dneska lepší," líčila v rozhovoru pro Českou televizi Davidová.