Češi získají maximálně tři medaile, jedna bude zlatá. A převrátí se jamajský bob?

Oheň už plane, v Číně byly slavnostně zahájeny 24. zimní olympijské hry. Ačkoliv se v Pekingu představí rekordní česká výprava, navázat na medailové žně, které přinesly poslední hry v Pchjongčchangu a v Soči, bude nesmírně složité. Podle aktuálních kurzů by Češi měli získat celkem tři cenné kovy, jedna medaile by pak mohla být zlatá. Největší nadějí je obojživelnice Ester Ledecká (1,1:1), která zejména na snowboardu může mít v kontextu kurzu 1,77:1 na zlato nejvyšší ambice. Na to, že přihodí „placku“ i z lyží, se pak sází v kurzu 3,4:1.

Foto: Alessandro Trovati, ČTK/AP Ester Ledecká, velká česká naděje...Foto : Alessandro Trovati, ČTK/AP

Článek Přehnaný optimismus není na místě. Co se týká medailí z olympiády, žádné žně se zřejmě očekávat nedají. Adeptů, respektive adeptek na cenné kovy letos není tolik, jako tomu bylo v předchozích letech. Bookmakeři domácích sázkových kanceláří předpokládají, že Česká republika nezíská více než tři medaile. Největší naděje se vkládají do paralelního slalomu ve snowboardingu, kde dlouhodobě dominuje Ester Ledecká. Medaili od ní z alpského lyžování bookmakeři naopak spíše nečekají. Zahajovací ceremoniál her je v určitém slova smyslu pruda, vzpomíná Aleš ValentaVideo : Sport.cz „Z pohledu české výpravy se v Pekingu žádné velké medailové hody konat nebudou, očekáváme tedy relativně chudou olympiádu. Myslíme si, že Česká republika získá nejvýše tři cenné kovy, z toho by měla být jedna zlatá medaile od naší největší naděje Ester Ledecké," předpovídá Pavol Boško, hlavní bookmaker Tipsportu. Spolehlivou stálicí je Martina Sáblíková, která si před hrami prošla nepříjemným zraněním, do závodů by ale měla být připravena. Šestinásobná medailistka už na dlouhých tratích neodminuje tak jako dřív, že by ale z Pekingu odjížděla s prázdnou, si ani bookmakeři s ohledem na kurz 1,4:1 nepřipouštějí. Na vítězství Ledecké v paralelním obřím slalomu ve snowboardingu směřují zatím prakticky všechny vsazené tikety, zlatá medaile pro Sáblíkovou má v řeči bookmakerů hodnotu 13:1 a stejný kurz na vítězství má i další želízko v ohni, biatlonistka Markéta Davidová. Foto: Český biatlon/Petr Slavík, ČTK Česká biatlonistka Markéta Davidová.Foto : Český biatlon/Petr Slavík, ČTK „V posledních letech se české výpravy opíraly zejména o biatlonisty. S výjimkou Davidové ale dosavadní výsledky ve Světovém poháru nejsou úplně ideální, právě ona je tak s medailovým kurzem 4:1 nejžhavějším želízkem v ohni. Vzestup formy ukazuje i Jessica Jislová a Michal Krčmář, jejich pódiové umístění by ale patřilo do kategorie senzačních," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny. Skončí Pešán ještě během turnaje? Absence hokejistů ze zámořské NHL na olympiádě na druhou stranu zvyšuje šance českého týmu na zajímavé umístění v turnaji. Skutečnost, že by čeští hokejisté mohli nějakým způsobem zasáhnout do bojů o medaile, se projevila už i na přijatých sázkách. Na umístění České republiky do 4. místa je v tuto chvíli u Tipsportu vsazeno v kurzu 2,1:1 přes 150 000 korun. Celkovým favoritem hokejového turnaje jsou hráči ROV (Ruska) s kurzem 2,75:1, následuje Finsko (6:1), Kanada (6,50:1) a Česká republika (9,50:1). Sázkaři ovšem nejvíce favorizují kanadský tým, na jeho výhru je u stejné kanceláře vsazeno již přes půl milionu korun. Mají účastníci her zakázáno mluvit o něčem jiném než o sportu?Video : Sport.cz Hokejového klání na olympijských hrách se poprvé v historii účastní také česká ženská reprezentace. Je vypsána zajímavá sázka, zda se mužská reprezentace celkově umístí lépe než ženská. „V tuto chvíli to vypadá tak, že naši sázkaři zatím více věří mužům v kurzu 1,62:1," doplňuje Boško. „Největší náběry jsou u nás aktuálně na ženský hokej. Jedná se zhruba o čtyři tisíce vsazených tiketů. Mužský hokejový turnaj se může zdát čitelnější i bez hvězd z NHL, kde bookmakeři nejvíce věří celkovému vítězství Ruska v kurzu 2,75:1. Na to, že Češi zopakují úspěch z Nagana, je vypsaný kurz 9,5:1," uvádí Markéta Světlíková, mluvčí Chance. Kdo ví, třeba k úspěchu českých hokejistů napomůže i odvolání kouče Pešána ještě během turnaje (10:1). Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Kundrátek a Jan Kovář během tréninku hokejové reprezentace před ZOH 2022 v Pekingu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Olympiáda často přináší i ojedinělé příběhy, přičemž jedním z letošních bude dozajista start jamajských bobistů. Šanci, že „jamajský bob zvítězí", vyjadřuje kurz 222:1, jeho převrácení se naopak sází v poměru 8,4:1. Domácí kanceláře každopádně očekávají proti posledním ZOH nárůst náběrů o více než 15 %. „Nejvíce se vždy sází na hokej, lidé ale nevynechávají ani biatlon, lyžování, krasobruslení nebo curling. Nejvíce vždy láká sport, ve kterém má česká reprezentace naději na dobré umístění. Pozornost sázkařů se tak bude během příštích dní přelévat. Lidé navíc neradi sázejí více než den dva dopředu. Letos je v tom určitě utvrdí i nevyzpytatelná koronavirová situace," avizuje Světlíková. ZOH 2022 Když se daří, tak se daří! Krejčí má i druhý test negativní, za nároďákem fofruje i Hrubec

Reklama