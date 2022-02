„Sedlák nasbíral 43 bodů (18+25) ve 49 duelech za Traktor a k bodům navíc přidal spoustu tvrdé práce. Podle čísel z naší statistiky „smart puck" je co do aktivity před brankou soupeře nejlepším hráčem celé ligy, pořadí celé soutěže vévodí také co do odebírání kotoučů protivníkovi," vychvalují stránky KHL.